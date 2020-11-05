Полиция задержала мужчину, который угрожал девушке ножом на станции "Проспект Мира"

17:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал ножом девушке на станции метро "Проспект Мира". Об этом сообщает пресс-служба УВД по Московскому метрополитену.
В сообщении отмечается, что к полицейским обратилась 25-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что ее преследовал незнакомый мужчина, на платформе он достал предмет, внешне напоминающий нож.
"Приставив нож к ее телу, он стал высказывать угрозы жизни и здоровью", – говорится в сообщении.
После инцидента был задержан 19-летний безработный уроженец ближнего зарубежья. Сотрудники полиции изъяли у него предмет, похожий на нож, его отравили на экспертизу. Объяснить свои мотивы подозреваемый не смог.
На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").
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