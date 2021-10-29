Готовившего нападение на школу в Волгограде подростка отправили в СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Подростка, который планировал нападение на школу в Волгограде, заключили под стражу до 27 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

"В Центральный районный суд Волгограда поступило ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего с запрета определенных действий на заключение под стражу. Суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, ходатайство следователя удовлетворил", – сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка в Волгограде, готовившего нападение на школу. В ходе задержания оперативники изъяли у злоумышленника самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, холодное оружие.

Также у подростка были обнаружены средства связи и рукописные записи с инструкцией по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.