В МВД опровергли информацию о нападении на подростков под Волгоградом

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Информация о нападении неизвестного на детей рядом со школой в городе Волжском под Волгоградом не подтвердилась, подростки сами стреляли друг в друга из пневматической винтовки, снимая это на камеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

"Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы – ранения голени и предплечья – получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неизвестный якобы устроил стрельбу у школы в Волжском, ранив двоих мальчиков 2006 и 2005 года рождения. Мальчиков отправили в больницу, однако их состояние не вызывает беспокойства у медиков.