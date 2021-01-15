Подросток выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматики в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция в Москве начала проверку после стрельбы в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

По предварительным данным, подросток выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматического оружия. Отмечается, что между ребятами возник конфликт.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее ряд СМИ сообщал, что неизвестный в Чечерском проезде выстрелил в мальчика после того, как он отказался отдавать деньги. По предварительным данным, благодаря зимней одежде ребенок не пострадал.

В ноябре прошлого года в деревне Вармахли Тюменской области подросток совершил смертельный выстрел в 12-летнего мальчика на охоте. Причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с оружием.