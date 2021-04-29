Полиция возбудила дело после стрельбы из окна дома в Зеленограде

11:24
Фото: УВД по ЗелАО города Москвы
Полиция в Зеленограде возбудила уголовное дело против местного жителя по подозрению в стрельбе из автомата из окна жилой многоэтажки, рассказал руководитель управления информации и общественных связей городского главка МВД Владимир Васенин.
"48-летний хозяин квартиры распивал спиртные напитки со своим знакомым. К ним приехал курьер с доставкой еды. Получать и оплачивать заказ хозяин квартиры вышел с автоматом на плече, о чем бдительный курьер сообщил в полицию. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина отказался открывать дверь и произвел несколько выстрелов из окна квартиры", – заявил он.
Жители подъезда были срочно эвакуированы. Полицейские провели переговоры с мужчиной, после чего тот открыл дверь. В ходе осмотра в его квартире были найдены охолощенный автомат Калашникова, пневматическая винтовка, страйкбольные гранаты и 62 светозвуковых патрона.
Васенин уточнил, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники задержали 62-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли 52 предмета, похожих на боеприпасы.
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