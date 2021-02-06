Более 50 патронов изъяли у мужчины на северо-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Хорошево-Мневники задержали 62-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли 52 предмета, похожих на боеприпасы.

"Проведенное исследование показало, что 32 патрона калибра 9х18 мм являются штатными боеприпасами отечественного производства к пистолету Макарова, 20 патронов калибра 7,62х54 мм являются штатными боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию", – говорится в сообщении.

Как уточняется, все патроны пригодны для производства выстрелов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в городе Домодедово задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. При осмотре жилища подозреваемого обнаружили 378 предметов, схожих с патронами различного калибра для огнестрельного оружия. Правоохранители также изъяли две единицы охолощенного оружия.

