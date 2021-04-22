Пистолеты и патроны изъяли у мужчины в Крылатском в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержан 31-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Граждане обратились к правоохранителям с сообщением о том, что в доме на Осеннем бульваре произошел конфликт с незнакомым мужчиной. Полицейские, которые прибыли на место инцидента, обнаружили и изъяли у данного гражданина предметы, похожие на оружие и боеприпасы.

"Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое является пистолетами, переделанными в боевые, в представленном виде относятся к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы. Патроны в количестве 125 штук являются боеприпасами для боевого ручного нарезного короткоствольного огнестрельного оружия, а 30 патронов калибра 9х18 относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что найденные два глушителя также пригодны к использованию с пистолетами. Находки отправили на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники задержали 62-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли 52 предмета, похожих на боеприпасы.

