Пистолеты и патроны изъяли у мужчины в Крылатском в Москве

17:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержан 31-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Граждане обратились к правоохранителям с сообщением о том, что в доме на Осеннем бульваре произошел конфликт с незнакомым мужчиной. Полицейские, которые прибыли на место инцидента, обнаружили и изъяли у данного гражданина предметы, похожие на оружие и боеприпасы.
"Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое является пистолетами, переделанными в боевые, в представленном виде относятся к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы. Патроны в количестве 125 штук являются боеприпасами для боевого ручного нарезного короткоствольного огнестрельного оружия, а 30 патронов калибра 9х18 относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что найденные два глушителя также пригодны к использованию с пистолетами. Находки отправили на экспертизу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники задержали 62-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли 52 предмета, похожих на боеприпасы.
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