Полицейские нашли в московской квартире оружие, грибы и коноплю

11:10
Фото: МВД РФ
Полицейские задержали ранее судимого мужчину, у него в квартире на севере города обнаружили оружие и наркотические вещества. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимира Васенина.
"При осмотре жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли 4,5 грамма гашиша, а также сигнальный пистолет Р-411, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра девять миллиметров, 10 спортивно-охотничьих патронов, являющихся боеприпасами для охотничьих карабинов", – уточнили в правоохранительных органах.
Ко всему прочему, у подозреваемого обнаружили приспособления для культивирования псилоцибиновых грибов, а также сами грибы. Еще у мужчины дома нашли пять кустов растений, похожих на коноплю.
Изъятые вещества отправили на экспертизу. В отношении 25-летнего подозреваемого завели два дела о хранении наркотиков и оружия, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее Госдума приняла закон о защите граждан от необоснованного обвинения в обороте наркотиков. Так, основанием для дела не может служить обнаружение в организме человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
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