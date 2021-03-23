Госдума приняла закон о защите граждан от необоснованного обвинения в обороте наркотиков

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Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения дела о сбыте наркотиков.

Также основанием для дела не может служить обнаружение в организме человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В конце прошлого года Совет Федерации отклонил этот закон. После этого было принято решение создать согласительную комиссию, в состав которой вошли депутаты нижней палаты парламента и сенаторы РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовал 27-летний москвич в Талдоме. Уточняется, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.