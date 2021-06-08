Неизвестный устроил стрельбу рядом со школой в Волгоградской области

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Стрельба произошла у школы в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

"Поступил вызов от завуча школы № 15 в поселке Краснооктябрьском города Волжского. Два мальчика 2006, 2005 года рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия", – заявили в комитете.

Там уточнили, что один мальчик ранен в предплечье, второй – в ногу, их отправили в больницу. Медики не имеют опасений по поводу их состояния.

В региональном главке МВД сообщили, что ведут поиск мужчины, который устроил стрельбу.

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