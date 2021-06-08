Неизвестный устроил стрельбу рядом со школой в Волгоградской области

12:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стрельба произошла у школы в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
"Поступил вызов от завуча школы № 15 в поселке Краснооктябрьском города Волжского. Два мальчика 2006, 2005 года рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия", – заявили в комитете.
Там уточнили, что один мальчик ранен в предплечье, второй – в ногу, их отправили в больницу. Медики не имеют опасений по поводу их состояния.
В региональном главке МВД сообщили, что ведут поиск мужчины, который устроил стрельбу.
Зимой в ТиНАО подросток выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматического оружия. Между ребятами возник конфликт. Сообщалось, что благодаря массивной верхней одежде ребенок не пострадал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: