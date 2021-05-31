Бывший коллега рассказал о приступах агрессии у стрелка из Екатеринбурга

В Екатеринбурге в воскресенье, 30 мая, бывший полицейский открыл стрельбу с балкона, в результате которой пострадали два человека – ребенок и сотрудник Росгвардии. Силовикам удалось задержать мужчину, он частично признал свою вину. Рассказываем подробности ЧП.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Стрелял по прохожим

Вечером в воскресенье, 30 мая, в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге произошла стрельба. По версии следствия, 48-летний мужчина с балкона своей квартиры открыл огонь по прохожим из охотничьего карабина "Вепрь". В результате ЧП пострадали два человека: девятилетняя девочка и 41-летний сотрудник Росгвардии – у обоих огнестрельные ранения.

"По версии следствия... произвел не менее одного выстрела в находящийся на улице автомобиль, в котором была семья из трех человек, в том числе малолетняя девочка, 2012 года рождения. В результате... девочке причинено огнестрельное ранение брюшной полости", – заявили в региональном СК.

Кроме того, подозреваемый не менее двух раз выстрелил в сотрудника Росгвардии, находящегося при исполнении.

После случившегося ребенка госпитализировали и прооперировали, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудника Росгвардии, которого стрелок ранил в ногу, отпустили домой после оказания медпомощи.

Сдаваться правоохранителям обвиняемый просто так не хотел, поэтому квартиру, где он находился в момент инцидента, сотрудникам СОБРа пришлось брать штурмом. При задержании мужчина вел огонь по правоохранителям, рассказал представитель регионального СК. Сообщается, что никто из них не пострадал.

По словам помощника руководителя управления СУ СК по Свердловской области Максима Чалкова, во время инцидента мужчина был сильно пьян. На месте происшествия, помимо бутылок, полицейские обнаружили и изъяли более 70 гильз.





Валерий Горелых руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж", а также пустые бутылки от алкоголя.

А во дворе дома нашли еще 47 гильз, добавил он. Также, по словам Горелых, на карабин "Вепрь", из которого стрелял подозреваемый, он имел официальное разрешение с 2010 года.

Известно, что более 10 лет назад стрелок работал инспектором патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика, но его уволили до реорганизации милиции в полицию. Последнее время мужчина работал в частном охранном предприятии, рассказали в правоохранительных органах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство малолетнего" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Мужчине уже предъявили обвинение. На допросе он заявил, что помнит, как брал в руки оружие, и признал свою вину.



(признаю вину. – Прим. ред.) . Единственное, что хочу добавить, не вел прицельный огонь. В девочку попал случайно, хочу принести извинения ее родителям.

обвиняемый Очень виноват, да. Единственное, что хочу добавить, не вел прицельный огонь. В девочку попал случайно, хочу принести извинения ее родителям.

Ход расследования происшествия глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК.

Кроме того, стрелка планируют направить на психиатрическую экспертизу. "Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что ранее мужчина не состоял на учете психиатра или нарколога.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Становится дурным, когда выпьет"

Жертв стрелка вечером 30 мая могло быть и больше. Молодой человек, который чуть не стал заложником, рассказал о том, что происходило в квартире обвиняемого.

"Он меня позвал, сказал: "Иди сюда, разговор есть". Я зашел, он говорит: "Нож возьми". Я сказал, что мне не надо, он повторил: "Нож возьми". Потом он сказал: "Упал на пол, руки за голову", – объяснил очевидец произошедшего.





очевидец Потом взял за голову и говорит: "Я в тебя сейчас стрельну". Я спросил за что, а он говорит: "А просто так". После этого он навел на меня пистолет и выстрелил, но попал в кресло. У меня в ушах звенело, но я смог убежать.

Другой мужчина заявил, что он и его жена чуть было не стали мишенью стрелка, когда приехали в магазин за зеленью. "Жена зашла в ларек, я стоял на улице. Услышал два выстрела сверху, с балкона", – объяснил он порталу E1.RU.

Вместе с супругой они подошли к автомобилю и увидели, что злоумышленник стреляет в их сторону. По словам мужчины, пули попали в асфальт. "Мы заскочили в машину, но выезжать я не стал, чтобы не привлекать его внимание. Прошло десять выстрелов. Хорошо, не попал в машину. Я быстро завел и уехал оттуда. Жена в шоке", – поделился он.

Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый уже однажды стрелял в своей квартире. Тогда его пытались привлечь к ответственности, рассказал бывший коллега обвиняемого Олег Петров.





Олег Петров бывший коллега обвиняемого В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал. Тогда и нужно было у него ружье изымать, но просто все на тормозах спустили.

Также, по словам Петрова, его бывший коллега не раз получал награды, например в 2004 году – за отвагу при пожаре. Также несколько раз был в командировках в Чечне. А уже после работы в милиции устроился в ЧОП, где занимал должность заместителя директора, добавил он.

Соседи из-за случившегося в недоумении. По словам жительницы дома Надежды, мужчина всегда был приветливым, помогал донести сумки до двери, а пьяным она его ни разу не видела.

"Я вообще в шоке, не понимаю, что с ним произошло. У него сын-школьник растет, есть жена, второй брак. Я знаю, что год назад они вроде развелись, но в последнее время жена стала опять приходить к нему. Они развелись, насколько я знаю, из-за того, что он ударил жену", – сказала она.

Он сам не раз говорил, что, когда выпьет, становится дурным и себя не контролирует, подытожила соседка.

