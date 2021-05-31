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Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, ночью ей сделали операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

В воскресенье вечером в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге злоумышленник устроил стрельбу. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девочка.

Стрелявшего задержали в ходе штурма сотрудники СОБРа, мужчина оказывал сопротивление. Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устроивший стрельбу более десяти лет назад был уволен из органов внутренних дел. Как после рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, злоумышленник владел оружием на законных основаниях.