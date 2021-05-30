Устроивший стрельбу в Екатеринбурге будет направлен на психиатрическую экспертизу

21:35
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Мужчину, устроившего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства также уточнил, что ранее мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога.
Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.
Также в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что оружие, из которого он стрелял, было зарегистрировано официально. По данным пресс-службы СУ СК, мужчина использовал охотничий карабин.
В воскресенье вечером в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девочка. Как сообщили в Минздраве Свердловской области ребенок находится в тяжелом состоянии.
В ходе штурма сотрудникам СОБРа удалось задержать злоумышленника. В ходе операции мужчина оказывал сопротивление. Никто из бойцов не пострадал.
В Екатеринбурге взяли штурмом квартиру, откуда мужчина стрелял по прохожим
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