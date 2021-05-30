Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге находится в тяжелом состоянии – Минздрав

Мужчина открыл стрельбу в Екатеринбурге

Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области, передает ТАСС.

В ведомстве также подтвердили ранение еще одного человека. Ранее сообщалось, что речь идет о сотруднике Росгвардии, который приехал на вызов.

Информацию об инциденте подтвердили в МВД. На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия на данный момент оцеплено.

В ведомстве добавили, что личность злоумышленника и тип оружия устанавливаются.

О стрельбе в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга стало известно вечером воскресенья, 30 мая. По предварительной информации, огонь открыл бывший сотрудник правоохранительных органов, сейчас он заблокирован в квартире. На место происшествия направлен СОБР Росгвардии.