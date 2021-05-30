Стрелка в Екатеринбурге заблокировали в квартире

Мужчина, открывший огонь по прохожим в Екатеринбурге, заблокирован в собственной квартире. Об этом сообщает "Интерфакс"

"Прибывший наряд заблокировал стрелка в одной из квартир жилого дома на улице Бородина. Территория вокруг дома оцеплена, подъезд эвакуирован", – заявил собеседник информагентства, знакомый с ситуацией.

Мужчина, находящийся в квартире, продолжает отстреливаться. По предварительной информации, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга были ранены как минимум два человека. Речь шла о сотруднике Росгвардии и ребенка, который был госпитализирован.

Согласно предварительной информации, стрелком может быть бывший сотрудник правоохранительных органов, имеющий разрешение на охотничье оружие.

Подробности инцидента уточняются.