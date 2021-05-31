СК показал кадры задержания устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины

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Следственный комитет опубликовал кадры задержания мужчины, открывшего стрельбу из окна своей квартиры в Екатеринбурге.
В воскресенье вечером в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге злоумышленник устроил стрельбу. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девочка. Как сообщили в Минздраве Свердловской области ребенок находится в тяжелом состоянии. По данным "Интерфакса", ей потребовалась операция.
Агентство также со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна сообщило, что устроивший стрельбу владел оружием на законных основаниях, в ходе проверки нарушений условий хранения патронов не было выявлено.
Злоумышленника задержали в ходе штурма сотрудники СОБРа, мужчина оказывал сопротивление.
Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.
По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устроивший стрельбу более десяти лет назад был уволен из органов внутренних дел.
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