СОБР Росгвардии начал штурм квартиры стрелявшего в Екатеринбурге

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Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии начал штурм квартиры жилого дома в Екатеринбурге, из окна которого бывший полицейский устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Бойцы СОБРа вошли в подъезд, где живет бывший полицейский, устроивший стрельбу. Начался штурм", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга были ранены как минимум два человека. Речь шла о сотруднике Росгвардии и ребенка, который был госпитализирован.

Согласно предварительной информации, стрелком может быть бывший сотрудник правоохранительных органов, имеющий разрешение на охотничье оружие.

Также в Минздраве Свердловской области рассказали, что девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии.