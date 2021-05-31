Фото: СК РФ по Свердловской области

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину, сообщает ТАСС.

Ранее подозреваемый признался, что стрелял с балкона. Также он заявил, что не стрелял прицельно и не хотел попасть в ребенка.

В воскресенье вечером в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге злоумышленник устроил стрельбу. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девочка.

Стрелявшего задержали в ходе штурма сотрудники СОБРа, мужчина оказывал сопротивление. Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устроивший стрельбу более десяти лет назад был уволен из органов внутренних дел. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, злоумышленник владел оружием на законных основаниях.

Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя. СК просит ареста обвиняемого. Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы на контроль в центральном аппарате.