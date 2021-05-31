Стрелявшему по прохожим жителю Екатеринбурга предъявили обвинение

10:52
Фото: СК РФ по Свердловской области
Жителю Екатеринбурга после стрельбы из окна предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщает РИА Новости.
СК просит ареста обвиняемого. Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы на контроль в центральном аппарате.
В воскресенье вечером в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге злоумышленник устроил стрельбу. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девочка.
Стрелявшего задержали в ходе штурма сотрудники СОБРа, мужчина оказывал сопротивление. Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.
По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устроивший стрельбу более десяти лет назад был уволен из органов внутренних дел. Как после рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, злоумышленник владел оружием на законных основаниях.
В Екатеринбурге мужчина из окна стрелял по прохожим
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