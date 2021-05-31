Больше 1,15 промилле алкоголя обнаружили в крови стрелка из Екатеринбурга

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Уровень алкоголя в крови устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины составил от 1,15 до 1,17 промилле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Примерно неделю назад задержанный пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям", – пояснили в ведомстве. До решения суда об избрании меры пресечения мужчина помещен в изолятор временного содержания.

В пресс-службе также рассказали, что в спецоперации по обезвреживанию подозреваемого приняли участие около 100 сотрудников правоохранительных органов. Чтобы не подвергать людей риску, из соседних подъездов дома, где произошел инцидент, были эвакуированы 35 человек, пояснили в ведомстве.

30 мая в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге злоумышленник устроил стрельбу. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девочка.

Стрелявшего задержали в ходе штурма сотрудники СОБРа, мужчина оказывал сопротивление. Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устроивший стрельбу более десяти лет назад был уволен из органов внутренних дел. Как после рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, злоумышленник владел оружием на законных основаниях.

