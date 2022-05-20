Задержаны два члена банды Басаева за нападение на Дагестан в 1999 году

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В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили в ФСБ и Следственном комитете РФ.

В ходе следствия спецслужбы получили доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Последний проживал в Карачаево-Черкесии.

По информации СК, они участвовали во вторжении в августе в 1999 году на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", – говорится в сообщении СК.

В феврале был задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба. В ходе следствия были получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева.

Задержанный добровольно вступил в банду в июле 1999 года, а в августе того же года принимал активное участие в вооруженном мятеже, нацеленном на свержение конституционного строя РФ.

По версии следствия, обвиняемые в составе одной из банд Басаева и Хаттаба в 1999 году напали на военнослужащих РФ на территории Ботлихского района Дагестана. Вследствие этой атаки погибли 33 человека, еще 34 были ранены. За последний год задержаны как минимум семь участников банды Басаева и Хаттаба.

