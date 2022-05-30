Правоохранители предотвратили 11 терактов в ЮФО

14:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники правоохранительных органов Южного федерального округа (ЮФО) предотвратили 11 террористических актов, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.
"Роскомнадзором заблокирован доступ к почти 1,5 тысячи деструктивным интернет-ресурсам, совместно с правоохранительными органами удалось предотвратить на территории округа 11 терактов, из них четыре – по керченскому сценарию (нападение на политехнический колледж в Керчи в октябре 2018 года. – Прим. ред.)", – приводит его слова ТАСС.
Кикоть уточнил, что в октябре 2021 года к реальным срокам были приговорены двое несовершеннолетних, подготовивших в 2020 году самодельные устройства для взрывов в школе и колледже Керчи.
Он добавил, что на сегодняшний день одной из ключевых задач является пресечение распространения в интернете фейков.
"Сегодня это прекращение тиражирования недостоверных сведений о проведении спецоперации на Украине, дискредитирующих деятельность ВС России", – сказал Кикоть.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с 24 февраля выявил 400 сайтов, распространявших недостоверную информацию о ходе специальной военной операции РФ на Украине. Как рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин, это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию, которая была связана с действиями российских вооруженных сил на территории Украины.
Также ведомство выявило 31 тысячу сайтов, разместивших у себя противоправную информацию.
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