Пенсии в России проиндексируют на уровень инфляции с января 2025 года

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В России выплаты работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют на уровень инфляции с января 2025 года. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации.

"В текущем году мы приняли важное решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, и начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться: пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", – приводит слова Силуанова РИА Новости.

Как прогнозирует Минэкономразвития, инфляция в России в текущем году ожидается на уровне 7,3%.

Ранее кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов. В нем предусмотрено финансирование на программы по повышению пенсий и возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Помимо этого, в России в скором времени пенсии будут индексироваться дважды в год – 1 февраля и 1 апреля. Переход на новую систему произойдет в 2025 году.