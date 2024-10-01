Депутат Бессараб: в Госдуме ожидают индексации пенсий в январе 2025 года

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Индексация пенсий в России может произойти 1 января 2025 года, заявила депутат ГД Светлана Бессараб.

"Было бы замечательно, если была бы возможность сразу на максимальные значения повысить. Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше. Это было бы выгоднее в конечном итоге для пенсионеров", – приводит RT ее слова.

Ранее кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов. В нем предусмотрено финансирование на программы по повышению пенсий и возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, в РФ в скором времени пенсии будут индексироваться дважды в год – 1 февраля и 1 апреля. Новый график позволит увеличивать выплаты на фактическую, а не прогнозируемую инфляцию. Переход на новую систему произойдет в 2025 году.

