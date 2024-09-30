Правительство РФ внесло в ГД проект бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов

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Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов. Соответствующая информация появилась на официальном портале правительства России.

Так, доходы в номинальном выражении в следующем году должны вырасти на 11,6% – с 36,1 триллиона рублей (2024 год) до 40,3 триллиона рублей. Затем ожидается, что умеренный рост продолжится.

Расходы, в свою очередь, тоже будут расти. В этом году они составят 39,4 триллиона рублей, в следующем – 41,5 триллиона рублей, в 2026 году – 44 триллиона рублей, а в 2027 году – 45,9 триллиона рублей, следует из документа.

При этом кабмин ожидает дефицит на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% – в 2026-м, 1,1% – в 2027-м. Что касается нефтегазовой отрасли, здесь поставлена цель снизить дефицит до 5% за три года.

В указанный период дефицит будет финансироваться из государственных заимствований. Правительство также планирует сохранить на безопасном уровне объем госдолга.

Впервые проект бюджета внесли полностью в электронном формате. Вместе с этим пакетом документов в Госдуму поступили проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие важные для сферы финансов инициативы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заседание совета Госдумы по бюджету состоится в понедельник, 30 сентября. Проект разошлют для подготовки замечаний и предложений.

Бюджет страны должен быть направлен на стимулирование развития, выполнение социальных задач и преодоление препятствий, с которыми столкнулась Россия, подчеркнул председатель.

Он сделал акцент на том, что важно поддерживать семьи с детьми, социально незащищенных граждан, а также участников СВО и их родных.

"Должна быть финансово обеспечена реализация задач, поставленных президентом для достижения национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Созданы условия для обеспечения технологического суверенитета нашей страны", – добавил Володин.

Кроме того, спикер напомнил про парламентский контроль над расходами. В Госдуме проведут анализ всех госпрограмм, чтобы проверить, насколько эффективно реализуются все принятые меры поддержки, объяснил он.

В проекте бюджета на трехлетний период заложено более 12 миллиардов рублей на предоставление субсидий для молодых семей, благодаря которым они смогут приобрести жилье.

Также правительство предусмотрело финансирование других важных программ, среди них – обеспечение школьников горячим питанием, поддержка классных руководителей, ремонт и строительство новых образовательных учреждений, обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, повышение пенсий и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Свыше 1,7 триллиона рублей будет направлено на финансирование материнского капитала. Всего на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка заложено свыше 4 триллионов рублей. На поддержку региональных демографических программ выделят 37,5 миллиарда рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета РФ на 2025–2027 годы предусматривает выделение средств на льготные программы ипотеки. При этом приоритетными направлениями в нем глава ведомства назвал социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность.

По поручению Владимира Путина в проекте также заложены средства для реализации в следующем году новых нацпроектов.

