В Союзе пенсионеров поддержали идею передачи родителям пенсионных баллов

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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал намерение депутатов внести законопроект, позволяющий детям передавать родителям пенсионные баллы, передает RT.

Рязанский напомнил, что по закону в России есть возможность приобретения стажа и стажевых баллов у государства или у Социального фонда России. По мнению председателя союза, эта мера станет дополнительной возможностью для передачи баллов со стороны детей их родителям.

"Может так оказаться, что при оформлении пенсии появляется обстоятельство, которое не позволяет выйти на расчетный вариант пенсии. В этот момент дети могут как раз и провести эту процедуру для того, чтобы обеспечить родителю полномасштабный выпуск пенсии. Так что, в общем, мысль полезная", – сказал Рязанский.

По его мнению, это все должно происходить на добровольных началах, поэтому в этом нет ничего предосудительного. Инициативу он назвал хорошей, подчеркнув, что не видит в ней ничего плохого.

Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР вынесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешит россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям.

Согласно документу, гражданам разрешат передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю, либо два балла единственному родителю. Увеличенное число баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни.

На сегодняшний день, чтобы получить страховую пенсию по старости, гражданину РФ нужно иметь как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если удалось накопить больше баллов, то растер и размер пенсии.