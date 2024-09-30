"Известия": в ГД внесут законопроект о передаче пенсионных баллов родителям

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Депутаты ЛДПР вынесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешит россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно документу, гражданам разрешат передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю, либо два балла единственному родителю. Увеличенное число баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни.

На сегодняшний день, чтобы получить страховую пенсию по старости, гражданину РФ нужно иметь как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если удалось накопить больше баллов, то растер и размер пенсии.

По словам парламентариев, предлагаемая мера поможет людям, которые достигли пенсионного возраста, но не накопили достаточное количество баллов. Так, они смогут быстрее выйти на заслуженный отдых с помощью баллов своих детей вместо того, чтобы дорабатывать. Депутаты при этом считают, что поделившиеся с родителями граждане не понесут большого ущерба.

"Мы предлагаем, чтобы дети, которые имеют хорошую заработную плату и могут спокойно накопить по 10 пенсионных баллов в год, могли бы со своими родителями этими баллами поделиться без ущерба для своей пенсии. Потому что если человек может накопить максимальные 10 баллов в год, то у него, соответственно, достаточно высокая зарплата", – заявил зампред ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

В Госдуму до конца года также будет внесен законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, данный законопроект актуален, так как в России второй год подряд фиксируется повышенная инфляция.

Между тем с 1 октября пенсии военным и зарплаты госслужащим проиндексируют на 5,1%. Эта мера коснется около 2,8 миллиона человек. Помимо этого, в силу вступит закон, который касается контроля за деятельностью платежных агентов.