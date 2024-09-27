Пенсии военным и зарплаты госслужащим в России проиндексируют на 5,1% с 1 октября

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С 1 октября пенсии военным и зарплаты госслужащим проиндексируют на 5,1%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эта мера коснется около 2,8 миллиона человек.

Зарплаты вырастут у медработников клинических центров, преподавателей федеральных вузов, работников гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, культуры, гражданского персонала силовых структур, а также у тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки.

"Выполнение социальных обязательств – это безусловный приоритет государства", – сказал Володин, слова которого приводятся в телеграм-канале Госдумы.

Помимо этого, в силу вступит закон, который касается контроля за деятельностью платежных агентов. Через них граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое.

Володин обратил внимание, что раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Он уверен, что вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан.

Также с 1 октября вступает в силу закон о борьбе с зеркалами пиратских сайтов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что выплаты военным пенсионерам и достигшим 80-летнего возраста вырастут с 1 октября 2024 года. Депутат обратила внимание, что индексация произойдет без каких-либо действий со стороны получателя пенсии.

До этого россиянам рассказали, что в скором времени пенсии будут индексироваться два раза в год – 1 февраля и 1 апреля. Новый график позволит увеличивать выплаты на фактическую, а не прогнозируемую инфляцию. Переход на новую систему произойдет в 2025 году.

