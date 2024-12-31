Депутат ГД Нилов: индексация пенсий работающим пенсионерам коснется примерно 9 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2025 года примерно 9 миллионов работающих пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Что касается индексации, то коэффициент используется 7,3%, это прогнозный индекс инфляции", – рассказал парламентарий.

При этом, по его словам, правительство сохранило за собой право еще увеличить пенсии, если рост цен по итогам года будет выше этой цифры.

"Я надеюсь, что этим правом правительство воспользуется, когда уже подсчитают, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией", – пояснил Нилов.

С января 2025 года в России повысят не только пенсии, но и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум. Так, например, МРОТ вырастет на 16,6% – до 22 440 рублей. Таким образом, с 1 января месячный оклад сотрудника на полной ставке не может быть меньше этой цифры, подчеркивала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.