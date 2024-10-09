В ГД предложили разрешить медработникам приватизировать жилье, выданное за госсчет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением запустить программу обеспечения медицинских работников, которые трудятся в государственных клиниках, бесплатным жильем с правом его приватизации через пять лет трудовой деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Миронов подчеркнул, что из-за разницы в зарплатах медработники массово уходят из государственной медицины в частную, молодые врачи после окончания вузов также стремятся работать в частных клиниках. При этом многие даже не рассматривают работу в государственном секторе.

По словам лидера СРЗП, программа предоставления бесплатного жилья медицинским работникам повысит престиж профессии и решит проблему дефицита врачей.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о первоочередном зачислении в дошкольные образовательные учреждения детей врачей. При этом родители должны являться гражданами РФ и не менее трех лет проработать на соответствующих должностях.

