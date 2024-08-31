Депутат Нилов внесет проект о приоритетном зачислении детей учителей и врачей в детсады

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о первоочередном зачислении в дошкольные образовательные учреждения детей учителей и врачей. Его слова передает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, дети врачей и учителей смогут попадать в детские сады по месту жительства в первоочередном порядке. При этом родители должны являться гражданами РФ и не менее трех лет проработать на соответствующих должностях.

"В настоящее время в нашей стране наблюдается дефицит медицинских и педагогических работников. Среди причин данной проблемы эксперты отмечают высокие нагрузки на учителей и врачей, неравномерные и низкие зарплаты по регионам, отсутствие достаточных социальных гарантий", – подчеркнул Нилов.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявила, что места в дошкольных учреждениях для детей участников спецоперации следует предоставлять в приоритетном порядке. Она подчеркнула, что детский сад несет как образовательную, так и социальную функцию. Пока ребенок осваивает новые знания и учится общаться со сверстниками, мама получает возможность вернуться на работу и восстановить свои знания.

Вместе с тем Госдума поддержала поправку, которая дает участникам СВО льготы при поступлении в вузы. Как следует из документа, право на обучение за счет бюджета получат граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий, проходивших за рубежом.

