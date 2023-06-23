Депутат ГД оценила идею введения в школах практических воспитательных занятий

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение введения в школах практических воспитательных уроков "Важные дела". В беседе с RT она заявила, что на эту идею следует обратить внимание.

"Наши дети должны сочувствовать, должны иметь эмпатию. И что, как не помощь другим, в том числе людям нуждающимся или братьям нашим меньшим, может их на это сподвигнуть. Думаю, это как раз хорошая часть воспитания", – отметила она.

По словам парламентария, заниматься такой идеей необходимо Минобрнауки, поскольку задача ведомства заключается в разработке образовательных программ, в их поддержке и реализации.

"То, что предлагает моя коллега, вполне объективно может быть рассмотрено и обсуждено на заседании коллегии с привлечением общественности и родительских комитетов", – добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школах практические воспитательные уроки в рамках занятий "Разговоры о важном". По ее мнению, любая теория должна закрепляться практикой. Так, заметила Лантратова, эксперты считают, что в плане нравственного воспитания детей лучше всего работает помощь другим людям.

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