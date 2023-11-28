Сенатор Святенко: место в детсаду для детей участников СВО должно быть приоритетным

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Места в дошкольных учреждениях для детей участников спецоперации следует предоставлять в приоритетном порядке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Инну Святенко.

Она подчеркнула, что детский сад несет как образовательную, так и социальную функцию. Пока ребенок осваивает новые знания и учится общаться со сверстниками, мама получает возможность вернуться на работу и восстановить свои знания, уточнила Святенко.

"Это вдвойне важно, если мы говорим о семье участника СВО. Найти работу после долгого перерыва и самостоятельно справляться с уходом за ребенком – это огромная нагрузка, и помочь семье в этот период жизненно важно", – поделилась сенатор.

Святенко добавила, что обеспечение зачисления детей участников спецоперации в группы продленного дня и круглосуточного пребывания в дошкольных организациях входит в число мер поддержки семей участников СВО. В частности, круглосуточное пребывание в саду является удобным форматом для женщин, которые работают посменно.

Сенатор также подчеркнула важность того, что благодаря такой поддержке матери уверены в сохранности своего ребенка. Помимо прочего, Москва стремится помочь женщинам в трудоустройстве. Святенко указала, что длительные перерывы в карьере на время декрета, отпуска по уходу за ребенком влияют как на квалификацию, так и на психологическое состояние.

"Снять неуверенность, добрать актуальные знания, получить психологическую поддержку – весь этот комплекс мер содействия в трудоустройстве также предоставляется городом", – подчеркнула сенатор.

Ранее зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что участников СВО из российской столицы будут поддерживать в соответствии с федеральным подходом. Вместе с соцгарантиями важно говорить об обеспечении участников спецоперации и их родных жильем, добавил он.

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