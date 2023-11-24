Депутат МГД Самышина: помощь в заботе о пожилых родителях важна для участников СВО

Фото: 123RF/rawpixel

Помощь в заботе о пожилых родителях важна для участников спецоперации. Оказание бесплатного социального обслуживания на дому их родным имеет большое значение для жителей столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Елену Самышину.

"Соцподдержка людей с инвалидностью – это большой пласт социальных программ Москвы: как в сфере здравоохранения, реабилитации, так и социальной защиты. Но это, конечно, не снимает нагрузки с родственников – все понимают, что внимание, человеческое участие нужно такому человеку ежедневно", – отметила она.

Как подчеркнула парламентарий, у московских соцработников есть большой опыт по уходу за пожилыми людьми, которые не способны сами себя обслуживать. Также постоянно совершенствуются механизмы их работы, а основная цель состоит в общении и внимании к человеку.

"Этот опыт пригодится и в уходе за теми, кто переживает за своих близких во время службы, участия в СВО. Моральная поддержка – это часть труда соцработника", – указала депутат.

Самышина также добавила, что помощь семьям участников спецоперации является задачей общества.

Ранее сообщалось, что консультационные пункты по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих создадут в военно-лечебных учреждениях Минобороны России. Подобная мера поддержки участников спецоперации позволит оперативно решать спектр жилищных вопросов, возникающих у военнослужащих во время нахождения в госпиталях.

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО