Рабочая группа по СВО предложила распространить льготы для контрактников на добровольцев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Рабочая группа по вопросам спецоперации в докладе Владимиру Путину предложила распространить льготы для контрактников на добровольцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

"Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", – написал он.

Вместе с этим члены группы предложили дать родственникам тяжелораненых военнослужащих возможность брать отпуск на работе для ухода за ними и по доверенности оформлять для участника СВО регистрацию по месту жительства.

Ранее фонд "Защитники Отечества" и министерство образования и науки РФ запустили платформу для приема заявок на переобучение от ветеранов СВО. Благодаря ей заявки на переобучение будут поступать напрямую в вуз, который выбрал сам подопечный. Заявки будет рассматривать рабочая группа наблюдательного совета фонда.



Названы задачи новых добровольческих подразделений в зоне СВО