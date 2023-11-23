23 ноября, 09:46Общество
Рабочая группа по СВО предложила распространить льготы для контрактников на добровольцев
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Рабочая группа по вопросам спецоперации в докладе Владимиру Путину предложила распространить льготы для контрактников на добровольцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.
"Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", – написал он.
Вместе с этим члены группы предложили дать родственникам тяжелораненых военнослужащих возможность брать отпуск на работе для ухода за ними и по доверенности оформлять для участника СВО регистрацию по месту жительства.
Ранее фонд "Защитники Отечества" и министерство образования и науки РФ запустили платформу для приема заявок на переобучение от ветеранов СВО. Благодаря ей заявки на переобучение будут поступать напрямую в вуз, который выбрал сам подопечный. Заявки будет рассматривать рабочая группа наблюдательного совета фонда.
Названы задачи новых добровольческих подразделений в зоне СВО
Читайте также