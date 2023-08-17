Минтруд предложил назначать ежемесячные выплаты ветеранам СВО без заявлений

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минтруд РФ подготовил проект постановления, по которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Данный проект постановления размещен для общественного обсуждения.

Подобная мера позволит ветеранам СВО и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами получать их со дня признания ветераном боевых действий.

На сегодняшний день для назначения соответствующей выплаты ветеранам необходимо подать заявление онлайн через портал госуслуг либо при личном посещении в отделении Соцфонда и в МФЦ. Помимо этого, заявление также можно отправить "Почтой России".

Ранее сообщалось, что правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели солдат в ходе спецоперации РФ на Украине. Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

До этого рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, приравнивающий работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, к социальным предпринимателям.

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