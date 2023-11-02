В Госдуму внесли поправку о льготах для участников СВО при зачислении в колледжи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Члены рабочей группы по вопросам СВО внесли в Госдуму поправки, предоставляющие преимущества участникам боевых действий и их детям при зачислении в колледжи и техникумы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель группы Андрей Турчак.

"Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы – их будут принимать в первоочередном порядке", – заявил он.

Турчак пояснил, что при подаче документов комиссия не будет учитывать средний балл школьного аттестата и наличие договора на целевое обучение.

До этого депутаты партии ЛДПР предложили квоту в 10% для участников СВО при поступлении в колледжи. Сейчас квота предназначена для поступающих в вузы. По мнению инициаторов, подобная мера позволит решить вопрос с нехваткой специалистов в стране.

