В ГД внесли проект о скидке в 50% на оплату обучения в вузах для отслуживших в армии

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и зампредседателя Госдумы Владислав Даванков предложили реализовать в России инициативу, при которой отслужившие в армии могли бы претендовать на получение скидки в 50% на оплату высшего образования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на внесенный в ГД документ.

"Проектом федерального закона предлагается снизить стоимость платных образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета на 50% для граждан, прошедших военную службу по призыву или по контракту", – следует из пояснительной записки к документу.

Помимо этого, парламентарии предложили ввести бесплатное обучение в магистратуре для граждан, прошедших службу по призыву и контракту и имеющих при этом дипломы бакалавров или специалистов.

Как объяснили инициаторы, подобная мера позволит простимулировать общество к исполнению воинской обязанности и повысить престиж службы в глазах россиян. Помимо этого, предложение будет стимулировать отслуживших в армии к получению высшего образования.

Ранее Минобрнауки России утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах. Подобное возможно при отсутствии академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате.



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