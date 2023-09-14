В Минобрнауки предупредили об увеличении стоимости обучения в вузах для первокурсников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Университеты в России увеличили стоимость обучения для студентов первого курса. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Как он утверждает, по сравнению с 2022 годом цена в вузах возросла примерно на 9%. Однако более 70% программ, которые преподаются в университетах, не превысили планку в 9%, добавил министр.

"Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, чуть повысили стоимость", – заявил Фальков.

Он упомянул и то, что по закону университеты могут устанавливать стоимость обучения исходя из того, как они выстраивают свою финансово-экономическую модель.

При этом, по словам министра, повышение цены в вузах уже для второго и последующих курсов связана с уровнем инфляции в стране. Фальков сообщил, что в 2022 году стоимость для этой категории увеличилась на 5,5%.

Ранее сообщалось, что российские вузы будут переориентированы на Азию, в университетах создадут новые направления и специальности. Студентов будут учить работе с новыми политическими элитами Азии, а также с бизнес-элитами.

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