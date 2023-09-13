Более 2,5 тыс абитуриентов зачислены в педвузы по квоте для участников СВО и их детей

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Более 2,5 тысячи абитуриентов зачислены в российские педагогические вузы по квоте для участников СВО и членов их семей, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

Она напомнила, что в этом году университеты предусмотрели для участников спецоперации и их детей отдельные квоты для поступления.

В июле сообщалось, что участников спецоперации и их детей будут принимать в вузы РФ на льготных условиях уже в этом году.

Поправку, предусматривающую возможность льготного поступления в вузы для перечисленных категорий граждан, Госдума приняла 20 июня. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам