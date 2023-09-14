Юрист рассказал об особенностях устройства на работу студентов

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Устраивая на работу студента очной формы обучения, компания должна учитывать ряд особенностей, в частности, что таким сотрудникам необходимо предоставлять дополнительные дни отпуска. Об этом в беседе с RT напомнил директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он уточнил, что студентам-очникам положено 15 дополнительных выходных в году для прохождения промежуточной аттестации, еще четыре дополнительных месяца отдыха – для подготовки и защиты диплома, и один месяцев – для сдачи итоговых экзаменов. При этом во всех таких случаях зарплата за работником не сохраняется.

Аналогичная ситуация и с сотрудниками из числа студентов колледжей. Им на прохождения промежуточной аттестации положено 10 дополнительных неоплачиваемых выходных в год, а для прохождения государственной итоговой аттестации – до двух месяцев в год.

Говоря о других особенностях трудоустройства студентов, Южалин напомнил, что работодатели вправе заключать с такими работниками срочные трудовые договоры. Между тем важно учитывать возраст сотрудника – если ему меньше 18 лет, то у него есть дополнительные трудовые гарантии. В частности, для него устанавливается сокращенный рабочий день, его нельзя привлекать к сверхурочной работе, а общая продолжительность оплачиваемого отпуска для него составляет 31 день.

Ранее стало известно, что больше 330 студентов профильных колледжей в этом сентябре выйдут на стажировку на строительные объекты 15 столичных компаний. Целый семестр они будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками.

