Эксперт рассказал о переориентации российских вузов на Азию

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Российские вузы будут переориентированы на Азию, в университетах будут создаваться новые направления и специальности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора исторических наук, профессора, исполняющего обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова.

"Во-первых, будут созданы десять новых лабораторий в университетах. И они будут работать минимум три года – это большое выделение денег. Плюс в России есть около 20 университетов, который преподают востоковедение. Очень большое развитие ожидает университеты дальневосточного федерального округа", – заявил он.

По его словам, большую роль в этом вопросе будут играть вузы Бурятии, Калмыкии и Тувы. В этой связи, продолжил эксперт, надо не столько открывать новые центры, а совершенствовать старые. Самое главное в этой теме – подбор новых специалистов, отметил Маслов.

Профессор добавил, что востоковедение представляет собой готовую дисциплину, которая будет наполнена новым содержанием. Студентов будут учить работе с новыми политическими элитами Азии, а также с бизнес-элитами. Однако самое главное – это культурная антропология азиатских государств.

Ранее стало известно, что в трех школах Москвы с 1 сентября дети начнут изучать африканские языки. Перед школьниками не стоит конкретной задачи выучить языки, это решение направлено на мотивацию детей к дальнейшему изучению Африки.

Учащиеся четырех школ Москвы начнут изучать африканские языки с 1 сентября 2023 года