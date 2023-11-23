Депутат МГД Артемьев: дети участников СВО из Москвы могут ходить в секции бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатное дополнительное образование для детей участников СВО позволит семьям легче пережить тяжелый период. Об этом заявил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

"Пока отец находится в зоне СВО, жизнь его детей не может вставать на паузу – ребята должны развиваться, учиться, и потому должны иметь возможность получать дополнительное образование, ходить в кружки и секции", – цитирует его Агентство "Москва".

Дети участников СВО имеют право посещать дополнительные занятия в региональных и муниципальных организациях. Это могут быть спортивные и творческие занятия, где юные москвичи обретут друзей и смогут видеть ролевые модели среди взрослых наставников. Благодаря этой мере, уверен политик, семьи почувствуют заботу государства и не будут ощущать себя обделенными.

Вместе с этим Артемьев напомнил, что в Москве работает Единый центр поддержки семей участников СВО, где им могут помочь с оформлением пособий и льгот. Там же члены семей могут получить психологическую помощь и провести время в кругу понимающих их людей.

Ранее депутат МГД Людмила Гусева рассказала, что члены семей участников СВО могут перевести детей в школы и детсады недалеко от места жительства. Это позволяет снизить нагрузку для родителей и детей.



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