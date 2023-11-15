Участие в СВО учтут как индивидуальное достижение при поступлении в колледжи

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Участие абитуриента в специальной военной операции будут считать как индивидуальное достижение при поступлении в колледж. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нововведение коснется тех граждан, которые приняли участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву.

Соответствующие изменения внесены в 45-й пункт правил при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в РФ, уточняется в приказе.

Ранее Госдума РФ приняла сразу по втором и третьем чтениях законопроект об увеличении пенсий для военных с 1 октября 2024 года.

Согласно новым нормам, для этой категории пенсионеров на 3,85% увеличат размер понижающего коэффициента. Поэтому реальный размер военных пенсий с октября 2024 года увеличится на 4,5%.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил о введении в соответствие с федеральным законодательством столичного закона об оказании бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции.

Данная мера касается связанных с СВО граждан – мобилизованных, заключивших контакты на военную службу, участников боевых действий в составе Вооруженных сил (ВС) ДНР и ЛНР, и других воинских формирований. Мера распространяется и на членов семей участников СВО.

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