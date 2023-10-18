18 октября, 18:28Город
Участникам СВО предоставили право на бесплатную юридическую помощь в Москве
Фото: 123RF/bumbledee
Депутаты Мосгордумы привели в соответствие с федеральным законодательством столичный закон об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"С принятием документа мы сделали еще один шаг навстречу нашим защитникам и членам их семей, способствуя созданию необходимых условий для обеспечения законных прав и интересов. Законом расширяется перечень тех, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи", – цитирует его ТАСС.
Мера коснется граждан, связанных с проведением спецоперации. В частности, мобилизованных, заключивших контакты на военную службу, участников боевых действий в составе Вооруженных сил (ВС) ДНР и ЛНР, а также других воинских формирований.
Помимо этого, мера поддержки распространится на членов семей граждан, связанных с проведением СВО.
Ранее в Москве открыли второй корпус центра поддержки участников СВО. В корпусе присутствуют зона демонстрации, подбора и выдачи технических средств реабилитации, залы для спортивных игр, душевые, раздевалки, зона для барбекю и другие пространства.
В центре поддержки участников СВО открылся новый корпус
Читайте также