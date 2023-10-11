ЛДПР предложила квоту в 10% для участников СВО при поступлении в колледжи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ЛДПР разработала законопроект о квоте в 10% для поступления в колледжи для участников СВО. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, член фракции ЛДПР Владимир Сипягин.

Он считает, что новый законопроект расширяет уже действующие льготы для участников спецоперации.

"По действующему законодательству, они предусматривают введение в вузах квоты не менее 10% от бюджетных мест для Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, участников СВО, получивших ранение, а также их детей. ЛДПР предлагает дополнить эту норму и ввести аналогичную квоту для поступающих в средние профессиональные учреждения", – рассказал Сипягин.

По его мнению, в РФ сейчас не хватает специалистов в рабочих профессиях, поэтому новая льгота не только поощрит людей, которые этого заслуживают, но простимулирует идти учиться в те сферы, которые сейчас больше востребованы в стране, резюмировал Сипягин.

Ранее Путин заявил, что почти 350 тысяч человек подписали контракты с ВС РФ за год. По мнению президента, такое количество добровольцев говорит о доверии граждан к политике России.

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