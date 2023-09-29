Семьи содействующих выполнению задач СВО получат удостоверения о праве на льготы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Родственники погибших участников СВО, заключивших контракт или имевших другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач российской армии, смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их право на льготы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это касается родственников бойцов, погибших в Донецкой и Луганской народных республиках с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

На них распространяются права, льготы и меры соцподдержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах".

Также кабмин утвердил постановление о возврате денег за несостоявшиеся зарубежные туры. Мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды ВС РФ с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора.

Решение распространяется на зарубежные туры и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата.

Ранее в Минобрнауки РФ подготовили приказ, согласно которому участники СВО и их дети получат возможность бесплатно учиться на подготовительных курсах при вузах. Речь идет обо всех категориях граждан, которые имеют право получать высшее образование на бюджете в рамках отдельной квоты.



Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ