Участники СВО и их дети смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники СВО и их дети могут получить возможность бесплатно учиться на подготовительных курсах при вузах. Проект соответствующего приказа подготовило Минобрнауки РФ, сообщается на сайте ведомства.

"Таким правом (на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов. – Прим. ред.) теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети", – говорится в сообщении.

Уточняется, что такую возможность получат все, кто имеет право учиться на бюджете в вузе в рамках отдельной квоты. Среди них мобилизованные участники СВО, добровольцы, их дети, а также другие военнослужащие.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом учебном году на бюджет по отдельной квоте в российские вузы поступили порядка 8,5 тысячи участников СВО и их детей. По его словам, такие студенты есть почти во всех регионах страны.



Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ