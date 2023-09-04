Свыше 8 тыс участников СВО и их дети поступили в вузы РФ по квоте

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Порядка 8,5 тысячи участников спецоперации и их дети поступили в российские университеты по квоте, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания Михаила Мишустина с его заместителями.

"Такие ребята у нас есть практически во всех регионах, многие из них поступили в ведущие вузы страны. Важно отметить, что ряд вузов приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств", – цитирует Чернышенко ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что почти все вузы страны начали учебный год в очном формате. Исключение составили ряд учреждений, расположенных в новых регионах. Вице-премьер уточнил, что в РФ сейчас есть почти 4,5 миллиона студентов и более тысячи вузов. В этом году, продолжил он, университеты насчитывают 1 236 022 первокурсника.

Ранее стало известно, что количество иностранных студентов, которые поступили в российские вузы по квоте правительства, выросло почти на 3,5 тысячи человек в 2023 году. Их число составило более 17 тысяч человек, сообщили в Минобрнауки России.

"Актуальный репортаж": почти 3 млн заявлений направили в вузы РФ абитуриенты в 2023 году