В России создали реестр ветеранов СВО для оказания им услуг и помощи

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Социальный фонд России учредил реестр ветеранов спецоперации, с помощью которого фонд "Защитники Отечества" будет оказывать им услуги и помощь, а также контролирования качество работы. Об этом сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

"Это решение, которое позволит фонду оказывать услуги и следить за правильностью оказания услуг любому нашему бойцу, который находится в этом реестре", – цитирует его ТАСС.

После соглашения в реестр будет загружаться информация о каждом ветеране СВО.

Указ о создании фонда "Защитники Отечества" ранее подписал Владимир Путин. Он будет отвечать за оказание помощи не только ветеранам СВО, но и семьям погибших в ходе выполнения боевых задач.



Путин утвердил создание фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов